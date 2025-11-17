Anastasia’nın sevgilisine kırmızı bülten

Haberin Devamı

Emelianova ve Arnabeh arkadaş olup sık sık görüşmeye başladı. 20 Eylül 2023’te Emelianova ve Arnabeh arasında tartışma çıktı. Tartışmadan birkaç saat sonra Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Emelianova’nın yaralandığını söyleyip yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Anastasia Emelianova’nın kan kaybından öldüğünü belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Mohammad Nizar Arnabeh tutuklandı.

Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh, delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkemenin beraat kararını Emelianova’nın ailesinin avukatı, istinafa taşıdı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını esastan bozdu.

Haberin Devamı

SURİYE’YE KAÇTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

İstinafın bozma kararından sonra Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlanan Arnabeh, 3 duruşmaya da katılmadı. Antalya üzerinden Suriye’ye kaçtığı ileri sürülen Arnabeh ile ilgili Emelianova’nın ailesinin avukatı Aziz Emre Yılmaz, kırmızı bülten çıkarılması için başvuruda bulundu. Yılmaz’ın girişimleri sonucu Suriye’de olduğu ileri sürülen Arnabeh’in yakalanması için Interpol tarafından kırmızı bülten yayınlandı.