MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnaokulunun kapılarını böyle çaldılar
GeriGündem Anaokulunun kapılarını böyle çaldılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.10.2020 - 13:14 | Son Güncelleme:

Anaokulunun kapılarını böyle çaldılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anaokulunun kapılarını böyle çaldılar
Abone Olgoogle-news

İstanbul Bahçelievler'de tadilat halindeki bir anaokulunun kapıları kâğıt toplayıcıları tarafından çalındı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Bahçelievler'de bulunan bir anaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tadilat halindeki anaokulunun kapıları bakım için sökülerek bahçeye bırakıldı. Okul içinde çalışmaya devam eden ustalar bir süre sonra bahçeye çıktıklarında kapıların yerinde olmadığını fark edince durumu hemen anaokulu sahibine haber verdi.

Anaokulunun güvenlik kameralarını incelendikten sonra hırsızlık olayı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o anlarda, okul duvarındaki demir parmaklıkları aşan bir kâğıt toplayıcısı bahçeye bırakılan bir kapıyı duvarın diğer tarafında bekleyen arkadaşına veriyor. Daha sonra yerdeki diğer demir kapıyı duvara yaslayan kâğıt toplayıcısı tekrar duvardan bahçe dışına çıkarak duvara yasladığı demir kapıyı da alıp olay yerinden uzaklaşıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle