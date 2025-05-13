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Anaokulundaki skandal görüntüler için harekete geçildi: Genç kız gözaltına alındı

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#Anaokulu#Ağrı#Haber
Anaokulundaki skandal görüntüler için harekete geçildi: Genç kız gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 10:48

Ağrı'da özel bir anaokulunda çocuklarla uygunsuz içerikler içeren görüntülerini sosyal medyada paylaşan 17 yaşındaki kız gözaltına alındı.

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Bir anaokulunda 17 yaşlarındaki bir kız, öğrencilerle çekilen uygunsuz içerikler içeren görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştı. Tepki çeken paylaşım üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, küçük çocuklarla uygunsuz içerikler içeren videoların paylaşılması olayına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri görülmüştür: Söz konusu içeriklerin, sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine kolluk birimlerimizce derhal harekete geçilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde görüntülerde yer alan şahsın 17 yaşında olduğu, öğretmen olmadığı ve özel bir anaokulunda bu eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup, hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Olayın gerçekleştiği özel anaokuluna ilişkin olarak da ilgili birimlerimizce idari soruşturma başlatılmıştır."

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Anaokulundaki skandal görüntüler için harekete geçildi: Genç kız gözaltına alındı

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#Anaokulu#Ağrı#Haber

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