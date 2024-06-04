×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Küçük Asel'in ölüm nedeni belli oldu... Cenazede anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Asel Sapdüzen#Sivas#Anaokulu
Küçük Aselin ölüm nedeni belli oldu... Cenazede anne ve babası gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 15:17

Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda baygınlık geçirip, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Asel Sapdüzen (6), son yolculuğuna uğurlandı. Sapdüzen'in yapılan ön otopsisinde kalp rahatsızlığı olduğu belirlendi. Asel'in annesi Halime ve babası Metin Sapdüzen tabutun başında gözyaşı döktü.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu’nda meydana geldi. İnfaz Koruma Memuru Metin ve Halime Sapdüzen çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Asel Sapdüzen, eğitim gördüğü anaokulunda henüz bilinmeyen nedenle baygınlık geçirip yere yığıldı. Sapdüzen, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Numune Hastanesi’nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Küçük Aselin ölüm nedeni belli oldu... Cenazede anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Asel Sapdüzen için Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğur, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, ailenin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Haberin Devamı

Küçük Aselin ölüm nedeni belli oldu... Cenazede anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Kılınan namazın ardından Asel’in cenazesi Sıra Mezarlığı’nda toprağa verildi. Asel’in annesi Halime ve babası Metin Sapdüzen kızlarının tabutunun başında gözyaşı döktü.

Küçük Aselin ölüm nedeni belli oldu... Cenazede anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Olayın ardından Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı idari soruşturma başlattı. Asel Sapdüzen'in ön otopsisinde kalp rahatsızlığı olduğu, kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp'tan gelecek sonuca göre netlik kazanacağı bildirildi.

Küçük Aselin ölüm nedeni belli oldu... Cenazede anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

Küçük Aselin ölüm nedeni belli oldu... Cenazede anne ve babası gözyaşlarına boğuldu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asel Sapdüzen#Sivas#Anaokulu

BAKMADAN GEÇME!