Anaokulunda kahreden olay! 6 yaşındaki Asel hayatını kaybetti

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Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre, Asel S. ismindeki 6 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minik Asel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Asel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere üniversite hastanesinin morguna kaldırıldı.