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Anaokulunda kahreden olay! 6 yaşındaki Asel hayatını kaybetti

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#Sivas#Okul#Öğrenci
Anaokulunda kahreden olay 6 yaşındaki Asel hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 15:52

Sivas'ta bir anaokulunda bayılan ve hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Asel S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre, Asel S. ismindeki 6 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minik Asel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Asel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere üniversite hastanesinin morguna kaldırıldı. 

Anaokulunda kahreden olay 6 yaşındaki Asel hayatını kaybetti

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#Sivas#Okul#Öğrenci

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