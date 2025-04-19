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‘Anaokulu tacizcisi’nin iade korkusu

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#Rebecca Richardson#Taciz#İade
‘Anaokulu tacizcisi’nin iade korkusu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 07:00

2019 yılında İstanbul’daki uluslararası bir okulda öğretmenlik yaparken 5 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan 53 yaşındaki İngiliz Rebecca Richardson için Türk adli makamları tarafından iade talebinde bulunuldu.

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Önceki gün görülen duruşmada İngiliz öğretmen iade edilmemek için depresyonda olduğunu öne sürdü. Richardson’ı muayene eden doktorlar da mahkemeye, kadının ruh sağlığı sorunları olduğunu, orta düzeyde depresyon yaşadığını, buna rağmen Türkiye’ye iade edilip hapse atılması durumunda semptomlarının daha da kötüleşeceğini iddia etti.

İNTİHAR EDEBİLİRMİŞ

Heyetteki hekimler, Richardson’ın iade edilmesi halinde intihar düşünceleri riskinin artıp artmayacağı sorulduğunda ise ‘Evet’ cevabını verdi. Hakkında şartlı kefalet kararı verilen Richardson, 2 Haziran tarihinde iade talebinin görüşüleceği bir duruşmaya daha çıkarılacak. İade kararının bu duruşmadan en az iki hafta sonra verilmesi bekleniyor.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Richardson hakkında hazırlanan iddianamede “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “basit yaralama” ve “hakaret” suçlarından 11.5 yıla kadar hapsi istenmişti. Bakırköy 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz alan mağdur aile vekili, raporlarda bir kadın DNA’sından bahsedildiğini, bu DNA’nın sanığa ait olup olmadığının tespiti için Türkiye’ye getirilmesi gerektiğini ifade etmişti. 2023 yılında Richardson hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı.

 

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#Rebecca Richardson#Taciz#İade

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