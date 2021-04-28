Anaokulu öğretmeni komşusunu yaktı

Evde yangın çıkmış, annesi de yanıklar içerisindeydi. Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar ve boğazında da boğma izi vardı. Coşar yoğun bakıma alınmadan önce kızına, “Beni Gözde öldürmek istedi” dedi. Coşar’ın 4 bileziği ve kolyesini aldığı öne sürülen anaokulu öğretmeni Gözde Aytar, evinde gözaltına alındı. Yaşlı kadının tülbentle boğulmaya çalışıldığı devamında da ateşe verilerek yakıldığı anlaşıldı. Bilezikler ve kolye de binanın arka bahçesinde bulundu.

‘BEN YAPMADIM’

Aytar, sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nde şu ifadeyi verdi: “Yapmadığım bir şeyle ilgili ne diyebilirim. Mağdurla daha önce küçük bir husumetimiz olmuştu. Benden ve ailemden özür dilediler. Olay bu şekilde kapandı. Olay günü evde annem, babam, kardeşim ve yeğenimleydim. Bir takım psikolojik problemlerim nedeniyle psikoloğa gittiğim doğrudur. Ancak ağır bir rahatsızlığım yoktur. Mağdurun neden benim adımı verdiğini anlamış değilim.”

TUTUKLANDI

Gözde Aytar’ın avukatı, müvekkilinin psikolojik destek gördüğünü, tutuklanması halinde ruhsal çöküntüye uğrayacağını ve mağdurun ifadesi dışında dosyada bir delil bulunmadığını belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Hakimlik, Gözde Aytar’ın mağdurun hayatı tehlike geçirecek şekilde yaralanmış olması ve mağdurun şüphelinin adını vermiş olması gerekçesiyle ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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