Anaokulu bahçesindeki direkten düşen bayrağı evinin balkonuna astı

Kentte Klavuz Mahallesi Kelkit Sokak'ta 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Hamdi Öz (33), balkondan baktığı sırada evinin yakınlarında bulunan Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu'nun bahçesindeki direkten bayrağın düştüğünü gördü. Dışarıya çıkarak bayrağı yerden alan Öz, yeniden asmaya çalıştı. Bayrağı direğe asamayan Öz, teslim etmek üzere polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine okula gelen ekipler, bayrağı gelip alması için okul yönetimi ile görüştü. Okul yetkilileri gelmesini beklemek için evine giden Öz, balkona çıkarak bayrağı astı. Hamdi Öz, duyarlı olunması gerektiğini belirterek, "Hemen polis ekiplerini aradım ve bilgi verdim. Sağ olsunlar hemen geleceklerini söylediler. Bende o sırada aşağıya inip bayrağı yerden kaldırdım. Bayrağı geldikleri zaman yetkililere teslim edeceğim" dedi.

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