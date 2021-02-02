Anaokulları ne zaman açılacak? Bakan Selçuk’tan anaokulları hakkında açıklama

Anaokullarının ne zaman açılacağı ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı. Bakan Selçuk açıklamasında okul öncesi eğitime verdikleri öneme değindi ve ‘Bu sebeple çocuklarımın güçlü bir başlangıç yapmaları ve daha da gecikmemeleri için 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik.’ dedi.

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık'ta düzenlenen bilgilendirme toplantısında yüz yüze eğitime ilişkin detayları açıkladı.

Bakan Selçuk açıklamasında, okul öncesi eğitime verdikleri öneme değinip, bunun eğitimin başlangıcı olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu sebeple çocuklarımın güçlü bir başlangıç yapmaları ve daha da gecikmemeleri için 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik. 1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. Aynı tarihten itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacaklar.

1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar. Ayrıca, halihazırda devam etmekte olan Destekleme Yetiştirme Kurslarına bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır."