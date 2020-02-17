MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnamur'da moloz deposu yangını, 2 saatte söndürüldü
GeriGündem Anamur'da moloz deposu yangını, 2 saatte söndürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2020 - 14:13,Son Güncelleme:/

Anamur'da moloz deposu yangını, 2 saatte söndürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anamur'da moloz deposu yangını, 2 saatte söndürüldü

MERSİN'in Anamur ilçesindeki moloz deposunda, soba külünün kontrolsüz dökülmesi nedeniyle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Anamur- Gazipaşa yolunda bulunan moloz deposunda, saat 07.30 sıralarında yangın başladı. Soba külünün kontrolsüz dökülmesi nedeniyle çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ve Anamur Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Alevler, saat 09.30 sıralarında ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Depo, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle