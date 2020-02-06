Anamur'da kapatılan dere yatağında göçük

Anamur ilçesi Göktaş Mahallesi 204 Sokak'ta üzeri kapatılan eski dere yatağında 2 gün önce 2 metre genişliğinde, 12 metre derinliğinde göçük oluştu. Anamur Belediyesi Fen İşleri Müdürülüğü'ne bağlı ekipler, araç ve yayalar için tehlike oluşturan göçüğü, kapattı.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, bu tür dere ıslahlarının 25-30 yıl önce yapıldığını ve ömrünü tamamladığını, göçüklerin de bu nedenle meydana geldiğini söyledi. Kılınç, ıslah edilen derelerin üzerlerinde, göçüklere karşı yenileme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Başkan Kılınç, çoğu sıcak asfalt ve parkelerle kaplı bölgelerin altında meydana gelen göçükleri tespit ederek, aciliyetine göre kapsamlı bir plan hazırladıklarını da ifade etti. Dere ıslahı yenileme çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Kılınç, "Zaman içerisinde tabiatın, doğanın vermiş olduğu tahribat neticesinde ciddi çökmeler, yıkılmalar, bu oynamalar oluşuyor. Bu tür çalışmaların malzemelerini üretmek için konkosör tesisi ve taş ocağı kurduk. Buradaki göçüğün kapatılmasının ardından ikinci bir göçük de Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Ekiplerimiz göçüklere karşı çalışma başlattı" diye konuştu.