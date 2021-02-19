Analitik zeka ne demek ve analitik düşünme nedir? Analitik zeka türü ile ilgili bilgiler

Zeka türleri arasında sıralanan analitik zeka, düşünce biçiminin temelini oluşturmaktadır. Yaratıcı zeka, pratik zeka ile birlikte anılan analitik zeka tanımı, sorgulama, analiz edebilme açısından öne çıkmaktadır. Analitik zekanın yanı sıra şu türler de pek çok kişi tarafından yakından bilinmektedir;

Yaratıcı Zeka: yeni düşünceler üretebilme, çok sayıda ve değeri olan fikir üretme, özgün davranabilme, problemlerin varlığını fark edebilme ve keşfedebilme, yeni ürünler yaratabilme ya da var olanı geliştirip değiştirebilme.

Yaratıcı öğrenciler öğretmenler tarafından pek fark edilmezler hatta sıra dışılıkları yanlış anlaşılabilir.

Pratik Zeka: gerçek yaşam problemlerini, ekonomik, ergonomik ve akılcı yollarla çözebilme ve fikirlere uygulama alanı bulabilme kapasitesidir. Pratik zeka, yaşadıkça ve deneyimle gelişen bir zihinsel kapasitedir.