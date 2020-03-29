Analitik Ne Demek? Analitik Nedir? Analitik Tdk Kelime Anlamı

Fransızcadan Türkçeye geçmiş olan analitik kelimesi, günümüzde hala yaygın olarak değerlendiriliyor. Özellikle toplum içerisinde daha çok matematik adına kullanılan bir kelime olarak öne çıkar. Ancak analitik genel bir anlam taşıyan ve yaşamın farklı alanlarında da kullanılabilen bir kelimedir.

Analitik Ne Demek?

Analitik kelime anlamı itibariyle ‘çözümlemeli’ olarak bilinmektedir. Herhangi bir durumu ya da sorunsalı çözüme kavuşturmak adına yapılan çalışmalar bütünü olarak da dile getirilebilir. Eski çağlarda yaşamış olan ünlü felsefi düşünürlerin sıkça kullandığı ve kitaplarında yer etti sözcükler arasındadır.

Analitik Nedir?

Analitik mantığı doğru şekilde anlatmak için bir çözümleme olarak dile getirilebilir. Bu durum aynı zamanda herhangi bir matematiksel problem ya da yaşam içerisindeki sorunsallar olarak da söylenebilir.

Analitik TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından analitik kelimesi ‘Çözümlemeli’ olarak geçiyor. Yaşam içerisindeki herhangi bir durum ya da olay ve sorunların çözüme kavuşturulması olarak söylenebilir. Felsefi bir kökene sahip olan analitik kelimesi, günümüzde geometri içerisindeki bir bölüm adına da kullanılmaktadır. Burada herhangi bir sorunsalı çözüme kavuşturmak için ele alınan yollar olarak öne çıkmaktadır. Analitik düşünce, analitik çözümler ve kullanım gibi kelimeler üzerinden değerlendirilebilmektedir.