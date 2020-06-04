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DHA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

'Anakin Skywalker' yakalandı!

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Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli polisin takibi sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi ve çevresinde 'Anakin Skywalker' lakaplı ve yüzünde yara izi olan bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Anakin Skywalker yakalandı

Polis ekipleri, 15 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin Volkan K. olduğunu belirledi. Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, Salı günü şüpheliyi gözaltına alırken, Volkan K.'nın evinde yapılan aramada 1 kilo 562 gram esrar, 2 hassas terazi, bin 650 lira ve 25 dolar ele geçirildi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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