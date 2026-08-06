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Anaia Höyüğü UNESCO listesinde

Güncelleme Tarihi:

#Kazı#UNESCO#Anaia Höyüğü
Anaia Höyüğü UNESCO listesinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 07:00

Aydın Kuşadası’nın Kadıkalesi Mahallesi’nde bulunan tarihi Anaia Höyüğü’ndeki kazı çalışmaları 26 yıldır kesintisiz devam ediyor.

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Kazı Başkanlığını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay’ın yaptığı Anaia Höyüğü’nde, 12’nci yüzyıla tarihlenen Bizans dönemine ait bir kilise ile 5’inci yüzyıldan kalan ve Hıristiyan inancında şifa verdiğine inanılan bir de ayazma (kutsal su kaynağı) bulunuyor. İnsan iskeletlerinin de ortaya çıktığı Kadıkalesi-Anaia Höyüğü’nün geçmişi ‘Prehistorik’ (tarih öncesi) döneme kadar dayanıyor.

KENTE KATKI SAĞLAYACAK

Kadıkalesi-Anaia Höyüğü, Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay tarafından ‘Ceneviz Ticaret Yolunda, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar Kale ve Surlu Yerleşimler’ dosyası kapsamında yapılan başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca UNESCO’ya sunulmasının ardından yapılan değerlendirmeyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hak kazandı. Kadıkalesi-Anaia Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesiyle de Türkiye’den listede bulunan kültür varlığı sayısı da 81’e ulaştı.

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Doç. Dr. Suna Çağaptay, “Kadıkalesi’nin insanlık tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı değerin tescillenmesi, Kuşadası’nın marka değerini artırıp, kentin tanıtımına çok önemli bir katkı sunacak” dedi.

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#Kazı#UNESCO#Anaia Höyüğü

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