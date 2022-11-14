Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Anahtarını unuttuğu dairesine çatıdan halatla sarkıp girmeye çalışınca asılı kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#İskenderun#İbrahim Çelikdemir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 17:47

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anahtarını içeride unuttuğu 4 katlı binanın 1’inci kattaki dairesine çatıdan sarkarak girmeye çalışan İbrahim Çelikdemir (72), bir ucunu bacağına bağladığı halat kısa kalınca asılı kaldı. Çelikdemir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Haberin Devamı

İskenderun ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde oturan İbrahim Çelikdemir, dışarı çıkarken 1’inci kattaki dairesinin anahtarını içeride unuttu. Çelikdemir eve giremeyince 4 katlı binanın çatısına çıktı. Halatın bir ucunu sabit bir yere, diğer ucunu da bacağına bağlayan İbrahim Çelikdemir, aşağı sarktı.

Dairesinin penceresine kadar inen Çelikdemir, tutunarak indiği halat kısa kaldı. Çelikdemir, bir süre sonra yorulup elini bırakınca, bacağından halatta asılı kaldı.

İbrahim Çelikdemir'in yardım çağrılarını duyan komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kapısın açtığı İbrahim Çelikdemir’in dairesine girdi. Ekipler, ardından da Çelikdemir’i kurtarıp, pencereden içeri aldı. Halat bağladığı bacağı moraran İbrahim Çelikdemir, hastaneye götürüldü.

Haberin Devamı

Anahtarını unuttuğu dairesine çatıdan halatla sarkıp girmeye çalışınca asılı kaldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#İskenderun#İbrahim Çelikdemir

BAKMADAN GEÇME!

Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV
Bali’de en güçlü buluşma G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

#G20 Liderler Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama
Clio’nun matrah yolculuğu

Clio’nun matrah yolculuğu

#ÖTV
Bali’de en güçlü buluşma G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

Bali’de en güçlü buluşma! G-20 Tanrılar Adası’nda toplanıyor

#G20 Liderler Zirvesi