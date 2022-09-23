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Anahtarını evde unuttu... Çatıdan sarkıttığı iple evine girmek isterken düşerek hayatını kaybetti

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#Manisa#Turgutlu#Çatı
Anahtarını evde unuttu... Çatıdan sarkıttığı iple evine girmek isterken düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 17:44

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde anahtarını unuttuğu 3 katlı binanın en üst katındaki evine çatıdan inmek isterken, sarkıttığı ipin kopması sonucu metrelerce yükseklikten düşen Şahin Pekmezci (38), yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Özyurt Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Evli olduğu öğrenilen Şahin Pekmezci, 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairesinin anahtarını içeride unuttuğunu fark etti. Pekmezci, evine girmek için binanın çatısından sarkıttığı iple balkona inmek istedi. Ancak bu sırada ip kopunca Pekmezci, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şahin Pekmezci'nin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pekmezci'yi Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin Pekmezci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Şahin Pekmezci'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Bu arada, Pekmezci’nin düştüğü anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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