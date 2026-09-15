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4 çocuk, anahtarı üzerinde unutulan aracı çaldı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Otomobil#Hırsızlık
4 çocuk, anahtarı üzerinde unutulan aracı çaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 17:06

Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sürücüsünün anahtarını üzerinde unuttuğu otomobil, 4 çocuk tarafından çalındı. Polis ekiplerinin çalışması ile araç trafikte durduruldu ve çocuklar gözaltına alındı.

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Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tuğla Ocakları Sokak'ta meydana geldi. Üzerinde anahtarı unutulan A.Y.M.'ye ait 38 FB 150 plakalı otomobil, isimleri öğrenilemeyen 4 çocuk tarafından çalındı. Otomobil sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

4 çocuk, anahtarı üzerinde unutulan aracı çaldı

Güvenlik kamerası kayıtlarından aracın geçiş güzergahını belirleyen polis ekipleri, çalıntı otomobili Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde durdurdu. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. 

4 çocuk, anahtarı üzerinde unutulan aracı çaldı

 

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#Kayseri#Otomobil#Hırsızlık

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