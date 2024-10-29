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Anahtar Parti siyasi arenada

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#Anahtar Parti#Yavuz Ağıralioğlu#İçişleri Bakanlığı
Anahtar Parti siyasi arenada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 07:00

İYİ Parti’den istifa ederek kendisine yeni bir siyasi yol haritası çizen Yavuz Ağıralioğlu’nun kurduğu Anahtar Parti’nin (A Parti) kuruluş dilekçesi dün İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi.

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Ağıralioğlu, ATO Congresium’da partisinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada şunları aktardı:

“85 milyonu bir ve beraber etme ciddiyetine kuruyoruz. Başarırsak, akıllıların, ahlaklıların, adaletlilerin, adanmışların, azimlilerin, milletin A planı olsun. A kalite yaşamın öncüsü olsun. Hakkı olan herkese hakkını alabileceği bir anahtarı verebilmeyi namusu bilenlerin partisi Anahtar Parti. Türkiye Cumhuriyeti, Meclis’inde teröristlerin ağırlanacağı bir devlet olmadı. Bu alçak cinayet şebekesinin değil başını, sevenlerini bile Meclis’e sokmayacağız. Bu memlekette hiç kimse ‘Kürt’ deyince ‘terör’ diyemez, ‘Öcalan’ deyince ‘Kürtler’ diyemez. Hiç kimse, Kürt’e Öcalan’ın elini değdiremez. ‘Kürtlerin temsilcisi’ diye Öcalan’dan bahsedemez. ” (ANKARA)

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A PARTİ KURULDU

-Anahtar Parti Türkiye’nin 158’inci siyasi partisi olurken, tanıtım toplantısında konuşan Yavuz Ağıralioğlu, eşi Bilge Bilgin Ağıralioğlu ile birlikte salona girdi. Salonu dolduran partililer “Başkan Yavuz” sloganları attı. Ağıralioğlu partinin ismiyle ilgili olarak “Bu kadar kelime kavram yorgunluğunun üzerine bir de biz yük etmeyelim kendimizi milletimize, alfabemizin ilk harfinden başlayalım’ dedim” diye konuştu.       (Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA)

 

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#Anahtar Parti#Yavuz Ağıralioğlu#İçişleri Bakanlığı

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