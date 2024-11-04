Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu başkanlığındaki Anahtar Parti heyeti, Türkiye’nin kurucusu ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyüp Atatürk’ün mozolesine çıktı. Ağıralioğlu, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, ardından Anıtkabir’in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçildi. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Ağıralioğlu, deftere şunları yazdı;

“Son Türk Devleti’nin büyük kurucusu, bu aziz vatanı ve bu devleti bize nasıl ve ne pahasına ne bedel ödeyerek bıraktığını biliyoruz. Bu aziz vatanı, devleti ve Cumhuriyeti nasıl ve ne pahasına koruyacağımızın şuuru ile aziz hatıran huzurunda akıl, ahlak, adalet, azim ve adanmışla millete söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır. Ruhun şad olsun.” (DHA)