Anafartalar’da 110. zafer yılı

Çanakkale Boğazı’n ı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası’na karadan çıkarma yaparak buradan Boğaz’a ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri’nin umutlarının yok edildiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıldönümü için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde, Gelibolu Yarımadası’ndaki Conkbayırı’nda Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, yabancı ülke temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk konulan törende şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı gerçekleştirildi. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

ERDOĞAN’DAN ANAFARTALAR KUTLAMASI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları rahmetle ve minnetle andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, “Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.