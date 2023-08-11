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Anafartalar Zaferi’nin 108. yıl gururu

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#Anafartalar Zaferi#Çanakkale#Tören
Anafartalar Zaferi’nin 108. yıl gururu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 07:00

Çanakkale'de Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıldönümü, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda törenle kutlandı.

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Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan Boğaz’a ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin yenilgiye uğradığı tarihi günün yıldönümünde Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı. Törende Atatürk Anıtı'na Çanakkale Valiliği adına Vali İlhami Aktaş, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yıldız, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı adına İsmail Kaşdemir, Avustralya Hükümeti adına Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Avustralya Savunma Ataşesi Albay Benjamin Esler tarafından çelenk sunuldu. 108 yıl önce çok büyük bir mücadele verildiğini söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Burada ortaya çıkan Çanakkale ruhunu hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız” dedi. 

Anafartalar Zaferi’nin 108. yıl gururu


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#Anafartalar Zaferi#Çanakkale#Tören

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