Anafarta molası

Gruplar halinde gezen flamingolar, gölde görsel şölen oluşturdu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir göç yolundaki flamingoların mola verdiği Suvla Gölü’nü ziyaret etti.

‘KUŞ CENNETİ OLABİLİR’

Tarihi alanın hem askeri hem de tarihi açıdan önemli olduğu kadar doğal hayatın da yaşandığı bir yer olduğunu ifade eden Kaşdemir, “Şu anda flamingoların, Anadolu tabiriyle de turnaların geçiş güzergâhındaki Suvla Gölü’nde konakladığı günleri yaşıyoruz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak birçok kuş türüne ve canlıya ev sahipliği yapıyoruz. Tarihi alan artık daha fazla göç eden kuşlara bir durak, bir ev sahipliği yapma durumunda. Suvla Gölü de doğal güzelliğini korumuş ve şu anda birçok canlıya ev sahipliği yapan bir yer. İnşallah burayı daha iyi rehabilite ettiğimiz zaman Suvla Gölü umut ediyorum ki kuş cenneti olması için her türlü şartı taşıyor” dedi.

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