‘Anadolu’yu ilelebet Türk yurdu olarak koruyacağız’

“Küçük bir beylikten cihan devletine giden süreçte, Türk milletine önderlik etmiş büyük şahsiyetlerden Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Bey’in Söğüt’te diktiği ulu çınarın gölgesinde, asırlarca adaletle hükmedilmiş, farklı mensubiyetlere sahip toplumlar barış ve güven içinde yaşamışlardır. Ecdadımızın tarih boyunca dünyaya örnek teşkil eden devlet nizamını ve milletimizin birlik, beraberliğini en kıymetli mirasımız olarak görüyor, köklü medeniyetimize ve şanlı tarihimize sahip çıkarak gelecek hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Anadolu’yu ilelebet Türk yurdu olarak muhafaza edecek, insanlarımızın refah ve güven içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”

740. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başladı. Selçuklu Sultanı 3. Alâeddin Keykubad’ın uç beyi sancak ve beratı, Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu’na teslim edildi. (AA)



KADIN KOLLARINA SEÇİM MESAJI

Erdoğan partisinin kadın kollarının eğitim kampı açılış programına ise videokonferans aracılığıyla bağlandı ve özetle şu mesajları verdi: “AK Parti kurulduğu günden beri her işini istişare ile yapan, istikametini milletimizle birlikte belirleyen bir partidir. Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını da hep kadınlarımız yapmıştır. Türkiye’de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlarımıza aittir. Sahada tek olmadığımızın bilinci içinde daha çok çalışmamız, daha çok eve girmemiz, daha çok gönüle dokunmamız gereken bir dönem bizi bekliyor. Bilhassa 2023 Haziran’ındaki seçimlere kadar gece gündüz sahada olmamız, hanımlardan başlayarak tüm vatandaşlarımızın desteğini almamız gerekiyor. Bu konuda sizlere güveniyorum.”

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