AnadoluYıldızı nefes kesti

Haberin Devamı

İskiri ve İpsara adaları arasındaki tatbikatın ilk kısmında, Kara Kuvvetleri’nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri’nden bir arama kurtarma uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri’nden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan iki korvet, dört Sahil Güvenlik botu, bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri görev aldı.

KAZAZEDELER KURTARILDI

Senaryoda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve yangın sebebiyle batma tehlikesi geçiren ticari gemideki yangının söndürülmesi ve kazazedelerin kurtarılması yer aldı. Sahil Güvenlik’e ait havada 6 saat kalabilen CN-235 CASA arama kurtarma uçağı, gözetim maksadıyla görev yaptı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçak, bölgeye paraşütle kurtarma botu ve arama kurtarma ihtisaslı personeli bıraktı. Tespit edilen kazazedeler, bir seferde 6 kişiyi kurtarma ve gece görüş kabiliyetine sahip Sahil Güvenlik’e ait helikopter tarafından kurtarma platformu atılarak kurtarıldı. Sudaki bir kazazede, Kara Kuvvetleri helikopterinden vinç yardımıyla indirilen yüzücü kurtarıcı tarafından helikoptere taşındı. 9 ülkeden 15 yabancı gözlemcinin takip ettiği Anadolu Yıldızı’nın ikinci senaryosu ise bugün Menemen Dumanlı Dağı’nda icra edilecek.

Haberin Devamı

SELAMLAMA GEÇİŞİ

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir’in olay yeri koordinatörlüğünü yaptığı tatbikatı Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de izledi. Tatbikatın sonunda görev alan unsurlar selamlama geçişi yaptı.