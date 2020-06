Anadolu’nun zirvesine yeni hayat alanı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’ndan, Yusufeli Barajı 3 milyonuncu beton dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu ilçeleri ile Taşlıdere Vadisi ıslahı 5. kısım hizmete alma törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

TEESSÜFLE İZLİYORUZ

“Türkiye’nin son 18 yılında gök kubbede hoş sedalar bırakmak için aldığımız her nefes, attığımız her adım, geçirdiğimiz her an bizim için şereflerin en büyüğüdür. Ülkemizi kavgada, dövüşte, polemikte, küçük hesaplarda değil hizmet siyasetinde yarışılan bir iklime taşımış olmayı arzu ediyoruz. Bu büyük değişimi kavrayamadığı için hâlâ hizmet, eser, proje siyasetiyle değil, milletin ortak değerlerini istismarla ayakta kalmayı çalışanları teessüfle izliyoruz. Dünya koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Çanakkale’deki köprünün son bloğunu yerleştirdik. GAP’ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı bize nasip oldu. Son acil durum hastanelerinin üçünü 45 günde tamamladık. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı hizmete sunduk. Dün Ankara’da 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Yusufeli Barajı’ndaki ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. Kamu düzenini başarıyla yöneten Türkiye, kutlu yürüyüşüne asla ara vermemiştir.

ARTIK YASAK YOK

Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı. Maske, mesafe, temizlik kuralarına uygun şekilde, hayatı hızla, her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Onun için de cumartesi ve pazar günlerini artık serbest olarak ilan ettik ve vatandaşlarımızın rahatlıkla sokağa çıkabilmelerinin yolunu açtık. Bizi yolumuzdan alıkoyacak hiçbir engel görmüyoruz. Bu ülke yıllarca, Allah’ın lütfu olan suların topraklarından akıp gitmesini seyretmiştir. Rahmetli Adnan Menderes’in iktidara gelir gelmez önem verdiği konulardan birisi baraj konusu olmuştu. Rahmetli Demirel de siyasetini baraj teması üzerine kurmuştur. Erbakan Hoca’da da özel bir yeri vardır. Biz 18 yılda 585 yeni baraj ilave ettik.

GÖVDESİ 275 METRE

GAP’ta sulanan arazi bölgesini yüzde 19’dan yüzde 53’e çıkardık, verimliliği arttırdık. Yusufeli Barajı’nın 3 milyonuncu metreküp dökme törenine şahitlik ediyoruz. 4’te 3’lük gerçekleşmeyi geride bırakıyoruz. Dağların arasında böyle bir eserin yapılmış olması bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır. Yusufeli Barajı 7 yılda kendini finanse ediyor. Yılda 1.5 milyar lira bütçemize katkı sağlayacak. 275 metre gövdesiyle 100 katlı bina yüksekliğindedir. Tamamen kendi mühendislerimizin ürünü olan bu eser Çoruh Vadisi’ni taşkınlardan koruyacaktır. Barajla birlikte yollar, köprüler, menfezler, tüneller ve yeni Yusufeli İlçemiz inşa edildi. Burada adeta yepyeni hayat alanı kuruluyor. Bu eser nadide ve dev bir eser.”

6 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR, SU TUTMA KASIMDA

Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, barajın 2020 Kasım ayında su tutmaya başlayacağını belirterek, “Yusufeli’nin taşınması ve yolların bitmesi beklenecek. Yurtdışından daha az doğalgaz, elektrik alınacak, tarım arazileri daha iyi kullanılacak. Dışa bağımlılık azalacak. Bölgedeki diğer santrallerin üretimine katkı sunacak” dedi.

Düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Törende konuşan Tarım Bakanı Pakdemirli, “Baraj inşaatında 6 bin kişi çalışmaktadır. Yine Yusufeli Barajı’nın gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin’den Edirne’ye 13 metre genişliğinde beton yol yapılabilir” dedi.

EKONOMİYE YILDA 1.5 MİLYAR TL KATKI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yusufeli Barajı’nın Türkiye ekonomisine yılda 1,5 milyar TL katkıda bulunacağını belirtti: “Cumhurbaşkanımız’ın iştirakleriyle yapılan tören, Yusufeli Barajı’nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize yılda tam 1.5 milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak.”