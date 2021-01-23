Anadolu’nun yenileri

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsmail Eker, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayri Duman ile Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hasan Yıldırım tarafından yürütülen bir saha çalışması kapsamında Muğla ve Denizli illeri arasında kalan Sandras Dağı’nda yeni bir Sümbül türü keşfedildi. Latince ‘Muscari muglaensis’ adı verilen sümbüle Türkçe ‘Muğla sümbülü’ ismi verildi.

Bir diğer keşif de kılıçotu cinsinde meydana geldi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsmail Eker ile Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu’nun yaptığı araştırma sonucunda Bolu Aladağlar’da yeni bir kılıçotu türü keşfedildi. Latince ‘Gladiolus aladagenisis’ ismi verilen bu türe de Türkçe ‘Aladağ kılıçotu’ adı verildi.

(Solda 'Muğla Sümbülü', sağda 'Aladağ Kılıçotu')

BU TOPRAKLARA ÖZGÜ

Her iki bitki türünün de Anadolu’ya özgü olduğunu söyleyen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. İsmail Eker sözlerine şu şekilde devam etti: “Her iki bitki türü için yaklaşık üç yıllık bir çalışmamız oldu. Keşfettiğimiz sümbüle Muğla’nın doğal güzelliklerinden dolayı ‘Muğla sümbülü’ adını verdik. Kılıçotuna ise Aladağlar’a ithafen ‘Aladağ kılıçotu’ adını verdik. Bu isimler uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanarak literatüre geçti. Bu çalışmalardan sonra Türkiye’de bilinen kılıçotu türü sayısı 13’e, sümbül türü sayısı ise 47’ye ulaştı. Türkiye bitki bakımından çok zengin bir ülke olduğu için ülkemizde keşfedilmeyi bekleyen birçok bitki türü olduğunu biliyoruz. Yeni bitkilerin keşfi için çalışmalarımız devam edecek.”