Anadolu’nun ilk camisi Habib-i Neccar aslı gibi

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde binlerce kişinin yaşamını yitirdiği kentte, evler ve işyerleri gibi şehrin tarihi de yıkıma uğradı. Anadolu’nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi depremde tamamen yıkıldı. Yasin Suresi’nde anılan Habib-i Neccar Hazretleri’nin caminin 4 metre altındaki türbesi enkaz yığının arasında kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ‘Asrın İnşa Seferberliği’ kapsamında kentte 153 bin 755 ev ve işyeri yapıldı. Habib-i Neccar Camisi, tarihi Uzun Çarşı, Hükümet Konağı ve Tarihi Meclis Binası gibi kentin simge yapıları yeniden inşa ve ihya edildi. Habib-i Neccar Camisi’nin inşasını Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirdi. Enkazdaki taşlar tek tek toplandı, caminin her bir metrekaresi büyük bir titizlikle aslına uygun olarak inşa edildi. İnce işçilikle caminin her köşesi yeniden nakşedildi.

Haberin Devamı

BAKAN KURUM PAYLAŞTI

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremin üzerinden 1055 gün geçtikten sonra cami, 27 Aralık 2025’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Bakan Kurum, Habib-i Neccar Camisi’nin yeniden inşa edilmiş görüntüleri ile beraber, caminin 28 yıllık imamı Fethullah Uğraş’ın açıklamalarını da paylaştı. Uğraş’ın ‘Evimi değil, camimi merak ettim’ sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, “Çünkü Habib-i Neccar, Antakya’nın kalbiydi. Çok şükür yeniden ibadete açıldı. Hatıralar, dualar ve umutlar eskisi gibi yine bu kubbenin altında buluşuyor” dedi.