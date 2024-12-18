‘Anadolu’nun her köşesi bir cevher’

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan kendi himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yürütülen “Anadolu’daki Bereket, Birikim ve Beceri” mottosuyla hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi’nin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen belgesel lansman programına katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “Toprağıyla, sofrasıyla, zanaatıyla asırlardır sessizce yazılan kültürel tarihimiz, bugün ilk gösterimini gerçekleştireceğimiz belgesel serisi ile görsel bir tanıklığa dönüşecek. Anadolu coğrafyasının her detayı tarihi bir belge niteliğinde. Mardin’in zanaat dolu taş sokaklarından Rize’nin yeşil yaylalarına, Ege’nin rüzgârlarından Ağrı Dağı’nın karlı zirvesine kadar, Anadolu’nun her köşesinde ayrı bir cevher saklı. Anadoludakiler Projesi köydeki çiftçinin, kasabadaki esnafın, şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte birleştiren ulusal bir seferberliktir. Hedef ise coğrafyamızın asırlara dayanan üretim geleneğini dünya pazarlarında hak ettiği yere taşımaktır. Proje kapsamında, Anadolu’nun değerleri modern üretim yöntemleri ve yeni pazarlama araçlarıyla tüketiciyle buluşturuluyor, yerel girişimcilere ve kooperatiflere, kredi ve tanıtım desteğinin yanı sıra özel eğitim imkânları da sunuluyor.”

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MELTEM DEMİRÖREN FİLİSTİN KİTABINI TAKDİM ETTİ

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, program sırasında, Demirören Yayınları Özel Serisi’nden çıkan “Sultan II. Abdülhamit Dönemi Filistin” adlı eserin ilk baskısını takdim etti. Demirören, kitap hakkında Emine Erdoğan’a bilgi verdi. Meltem Demirören’e teşekkür eden Emine Erdoğan güzel bir çalışma olduğunu söyledi.