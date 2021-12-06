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Anadolu’nun en yenisi! Beykılıcı

#Beykılıcı#İzzet Baysal#Kılıçotu
Anadolu’nun en yenisi Beykılıcı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Anabilim Dalı’nda görev yapan Doç. Dr. İsmail Eker ve Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu, Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde Türkiye’ye özgü yeni bir kılıçotu türü keşfettiler. Eker, keşfedilen yeni kılıçotu türüne Latince, İzzet Baysal’ın adını verdiklerini, Türkçe olarak ise ‘Beykılıcı’ adını verdiklerini söyledi.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Anabilim Dalı’nda görev yapan Doç. Dr. İsmail Eker, uzun süredir Türkiye’deki bitkiler üzerinde çalışıyor. Eker, 2012’de Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde yaptığı bir çalışma sırasında gördüğü kılıçotu bitkisinin örneklerini topladı. Topladığı örnekleri bitki müzesine koyan Eker, 2021’de Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu’yla Karaman’ın Sarıveliler ilçesine tekrar giderek yeni örnekler topladı. Topladıkları örnekleri laboratuvar ortamında inceleyen akademisyenler kılıçotunun yaprak, çiçek, meyve ve tohum bakımından diğer türlerden farklı olduğunu ve Türkiye’ye özgü yeni bir kılıçotu türünü keşfettiklerini anladı. Eker, keşfedilen yeni kılıçotu türüne Latince, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin kurucusu olan İzzet Baysal’ın adını verdiklerini, Türkçe olarak ise ‘Beykılıcı’ adını verdiklerini söyledi.

TÜR SAYISI 14’E ÇIKTI

Gösterişli çiçekleri nedeniyle süs bitkisi olarak kullanılan kılıçotunun dünyada 300 civarında türü bulunuyor. Ekonomik ve ticari değeri olan kılıçotu bitkisi tıp alanında da kullanıyor. Son keşifle Türkiye’de bulunan kılıçotunun tür sayısı 14’e çıktı. Bu türlerin 9’u ise Türkiye’ye özgü.

 

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#Beykılıcı#İzzet Baysal#Kılıçotu

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