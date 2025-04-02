Anadolu’nun akreplerine özel koruma

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Özellikle Anadolu topraklarına özgü kara akrep, ‘androctonus turkiyensis’ adıyla uluslararası literatüre kaydedildi. Zehri dolayısıyla tıbbi açıdan büyük değer taşıyan kara akrep, panzehir üretimi için yoğun ilgi görüyor. ‘Hottentotta saulcyi’ (Mardin akrebi olarak bilinen sarı akrep) ve ‘leiurus abdullahbayrami’ (sarı akrep) ise bazı işletmelerde zehri için yetiştiriliyor.

86 PROJEYE ONAY

Türkiye’de akrep üretim tesisi kurma süreci, bir dizi yerel ve ulusal düzenlemeye, izinlere ve denetimlere tabi olarak yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelik sonrası gelişen süreçte, bu tesislerin kurulmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Tesis kuruluş izinleri, ‘akrep tesisi teknik şartlar’ çerçevesinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan başvuru üzerine Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınıyor. Proje dosyası üzerinde yapılan değerlendirme sonucu Tarım Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nce ‘proje uygunluk görüşü’ veriliyor. Bu kapsamda bugüne kadar Şanlıurfa, Konya, Elazığ, Ankara, Antalya, Gaziantep ve Mardin başta olmak üzere toplam 86 tesise teknik yönden ‘proje uygunluk görüşü’ verildi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili şunları söyledi: “Özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada akrep panzehrine duyulan ihtiyacın karşılanmasına yönelik tesis kurulumuna uluslararası standartları da gözeterek izin veriyoruz. Özellikle gıda, ilaç veya kozmetik ürünlerinin üretimi yapılıyorsa, ilgili kalite belgelendirme süreçlerine dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Akrep üretimi yapılan tesislerde panzehir üretmek amacıyla elde edilen ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor.

KAÇAKÇILIĞA GEÇİT YOK

Özellikle ekonomik nedenlerle ülkelerin sahip olduğu bu tür değerlerin doğadan izinsiz toplanmasına ve yurtdışına kaçırılmasına yönelik biyokaçakçılık olayları son yıllarda dünya genelinde artmış durumda. Biz de Bakanlık olarak biyoçeşitliliğimizi korumak adına 2024 yılından itibaren hangi nedenle olursa olsun doğadan akrep türlerinin yakalanmasına yönelik izinleri durdurmuş durumdayız. Aksine hareket edenler 557 bin 212 lira tutarında para cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Türkiye’nin sahip olduğu nadir biyoçeşitliliği koruma adına önlemlerimizi kararlılıkla uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz.”