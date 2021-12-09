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AnadoluJet uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı

#Acil İniş#Erzurum#Anadolujet
AnadoluJet uçağı Erzuruma acil iniş yaptı

Ankara- Van seferini yapan AnadoluJet’e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Erzurum Havalimanı’na iniş yaptı.

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AnadoluJet'e ait TK-7086 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Ankara- Van seferini yapmak üzere saat 14.55'te Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçak, Van semalarında iniş için hazırlık yaptığı sırada pilot, hava freni olarak da tanımlanan 'flap’ların çalışmadığını görünce yönünü bölgede en donanımlı, alt yapısı güçlü ve pist uzunluğu 3 bin 800 metre olan Erzurum Havalimanı’na çevirdi.

Erzurum Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesi ile irtibata geçen pilot, acil iniş yapmak için izin istedi. Uçak inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken, olumsuz bir duruma karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Yetkililer, yolcuların saat 23.10'da başka bir uçakla Van'a götürüleceği bilgisini verdi.

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#Acil İniş#Erzurum#Anadolujet

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