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Anadolu'da vazgeçilmez bir yiyecek! Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Yemlik#Yemliğin Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 11:08

İç Anadolu Bölgesi’nde doğada kendiliğinden yetişen ve oldukça faydalı bir bitki olarak bilinen yemlik otu, pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Sivas'tan başka şehirlere göç eden vatandaşların yemlik otuna büyük özlem duyduğunu ifade eden Ethem Yıldız, "Yemlik otu üzerine su serpilerek veya lavaş ekmek arasına konularak tüketiliyor. Bağırsak sağlığına ve tansiyona oldukça iyi gelen bir ot çeşididir. Ancak her gıdada olduğu gibi bunun da fazla tüketilmesi doğru değildir.

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Bahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen, A ve C vitaminleri ile demir açısından zengin yemlik otu yağmurlar ile birlikte ortaya çıkmaya başladı. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve sindirim sistemini düzenleyen yapısıyla dikkat çeken yemlik otu, pazar tezgâhlarında yerini aldı.

Anadoluda vazgeçilmez bir yiyecek Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor

Genellikle mart ayının son haftası ile nisan ayının ilk haftasında doğada çıktığını ifade eden Pazar esnafı Ethem Yıldız, "Bu yıl kar yağışları nedeniyle gecikti. Miktar olarak da geçen seneye göre daha az oldu" dedi.

Anadoluda vazgeçilmez bir yiyecek Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor

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"SİVASLILAR YEMLİĞE HASRET KALDI"

Sivas'tan başka şehirlere göç eden vatandaşların yemlik otuna büyük özlem duyduğunu ifade eden Ethem Yıldız, "Yemlik otu üzerine su serpilerek veya lavaş ekmek arasına konularak tüketiliyor. Bağırsak sağlığına ve tansiyona oldukça iyi gelen bir ot çeşididir. Ancak her gıdada olduğu gibi bunun da fazla tüketilmesi doğru değildir.

Anadoluda vazgeçilmez bir yiyecek Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor

Sabah aç karna 100-150 gram kadar tüketildiğinde bağırsakları temizleme özelliği bulunuyor. Bize telefon açıp, yemlik ve diğer Sivas'a özgü otların tezgâha gelip gelmediğini soruyorlar. İstanbul, İzmir ve Almanya gibi yerlerde yaşayan Sivaslı vatandaşlara buradan gönderim sağlıyoruz. Almanya gibi uzak yerlere gönderirken genelde dondurup yolluyorum. Uçak ile götürmek isteyen vatandaşlar olduğu zaman dondurmaya gerek kalmıyor. Sivas'ın insanı pazarda yemliği gördüğünde çok seviniyorlar" dedi.

Anadoluda vazgeçilmez bir yiyecek Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor
Anadoluda vazgeçilmez bir yiyecek Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor

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#Sivas#Yemlik#Yemliğin Faydaları

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