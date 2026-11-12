‘Anadolu’da buluştular

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi’ne dün sabah eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) katılan dünya liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i de karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres gelen liderlerle ve misafirlerle ayaküstü hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi.

RUM LİDERE VETO

Karşılama sırasında dikkat çeken anlar da yaşandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Christodoulides alana geldiği sırada görevliler “Bekleyin” uyarısı yaptı. Bu sırada, karşılama için kapıda bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres gelen liderle ilgili bilgilendirildi. Rum lider Christodoulides beklediği sırada, ekranlara dev Türk bayrağı yansıtıldı. Karşılama protokolünde yalnızca Guterres kaldı. Ardından Rum Lider Christodoulides karşılama alanına doğru yürüdü. Guterres, Rum Lider Christodoulides’in kulağına doğru eğilerek bir süre konuştu. Sözlerin ardından Christodoulides’in yüzündeki gergin ifade dikkat çekti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İklim krizinin maliyetini kim karşılayacak Haberi görüntüle

ALİYEV ÖNCE ERDOĞAN’A SARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, zirve alanına geldiği sırada arabadan inerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan tarafından karşılandı. Karşılama alanına geldiği sırada ilk önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı selamlayarak sarılan İlham Aliyev ardından Guterres ile tokalaştı. COP31 için Antalya’ya geldiği önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sırasında sarılan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva dün de liderler zirvesine katılmak üzere alana geldi. Brezilya Devlet Başkanı Silva’nın karşılama alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekrar sarıldığı görüldü.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, COP31 Zirvesi’ne katılan liderler ve eşleriyle görüştü.

ANADOLU SALONU’NDA TOPLANDILAR

Zirve kapsamında müzakerelerin ve resmi temasların merkezi olarak hazırlanan 527 bin metrekarelik ‘Mavi Bölge’ kapılarını liderlere açtı. Geleneksel aile fotoğrafı çekiminin ardından liderler, zirvenin en büyük genel kurul alanı olan Anadolu Salonu’nda bir araya gelerek genel kurula ve iklim müzakerelerine geçti.

MAVİ VE YEŞİL BÖLGE

Dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hedeflerini açıkladığı Mavi Bölge’de ülkelerin müzakere heyetleri de çalışmalarını sürdürdü. Sıfır Atık, döngüsel ekonomi ve metan emisyonlarının azaltılması zirvenin üçüncü gününün tematik gündeminde yer aldı.

Haberin Devamı

COP31 KABULLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 kapsamında ‘35’e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü Toplantısı’na katıldı. Ayrıca Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’yi ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zheng’ı kabul eden Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile de görüştü.

KİMLER KATILDI

Zirveye yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanı, 300 bakan ile 196 ülkeden üst düzey delegasyonlar ve bürokratlar katıldı. COP31’e, lider düzeyinde katılan isimler arasında Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Katar Emiri Şeyh Temim, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe,, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birçok Afrikalı devlet başkanı yer aldı.