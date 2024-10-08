Anadolu Yakası’nın tramvayı 2026’da seferde

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İSTANBUL’da Avrupa Yakası’ndaki 3 ilçeyi birleştirecek olan tramvay hattı projesi geçen haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde onaylanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tramvay hattında çalışmalara Kadıköy’de meydan düzenlemesiyle başlandığını açıklamıştı. Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe’yi birleştirecek tramvay hattının 2026 yılı sonlarında yolcu taşıması bekleniyor.

TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Anadolu Yakası’nın trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak ve İstanbullulara rahat bir nefes aldıracak olan hat, yaklaşık 21.3 kilometre uzunluğunda ve 33 istasyondan oluşacak. Cadde üstünden gidecek olan tramvay hattının 18 ayda tamamlanancağı açıklanmıştı. Hattan, Söğütlüçeşme durağında Marmaray, hızlı tren, Sahrayıcedit’te Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu, Ayşekadın ve Eminalipaşa duraklarından da Dudullu-Bostancı metrosuna aktarma yapılabilecek.

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Öte yandan projeye ilişkin daha önceden hazırlanan raporda hattın 2027 yılında günde yaklaşık 200 bin, 2040’ta 277 bin, 2050 yılında ise günde yaklaşık 312 bin yolcu taşımayı hedeflediği belirtildi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİ

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı projesi İBB Meclisi’nde geçen haziran ayında tüm partilerin oybirliğiyle kabul edilmişti