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Anadolu yakasına 100 yeni metro aracı

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#METRO#İbb#Nuri Aslan
Anadolu yakasına 100 yeni metro aracı
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 07:00

İstanbul’un Anadolu yakasında hizmet veren metro hatlarının araç filosu 100 yeni metro aracıyla güçlendiriliyor.

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Kadıköy-Sabiha Gökçen ve Pendik-Sabiha Gökçen hatlarında kullanılacak yeni araçların ilk tren seti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir’in katılımıyla Metro İstanbul Behiç Erkin Yerleşkesi’nde raylarla buluştu, ardından dinamik testlere geçildi. İkinci tren setinin de kısa süre içinde teslim edilmesi planlanırken, 100 aracın tamamının 2027 yılının ortasında hizmete alınması hedefleniyor. Toplam sözleşme bedeli 5.1 milyar lira olan proje, Anadolu yakasındaki metro hatlarında yolcu taşımacılığının daha konforlu ve verimli şekilde sürdürülmesini amaçlıyor. Metro İstanbul bünyesinde yerli üretim çalışmaları da devam ediyor. Yüzde 61 yerlilik oranıyla tasarlanan 34 tramvay aracının ‘Tram 34’ markasıyla üretimi gerçekleştiriliyor. 

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#METRO#İbb#Nuri Aslan

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