Anadolu yakası tramvayı onaylandı

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İBB Meclisi, İBB Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü’nün teklifi doğrultusunda proje çalışmaları tamamlanan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay hattı oy birliği ile onaylandı. Üsküdar Meydan’dan başlayıp, Kadıköy rıhtımına ulaşan ve oradan Maltepe Meydanı’ndan geçerek Cevizli Tugay Yolu Caddesi’nde son bulun cadde tramvayı projesi, toplam 21.3 kilometre uzunluğunda 33 adet duraktan oluşacak.

17 AYDA YAPILACAK

17 ayda tamamlanması öngörülen hat, Marmaray, Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı, deniz hatları, Yenidoğan–Söğütlüçeşme Metro Hattı, TCDD Yüksek Hızlı Tren, Göztepe–Ataşehir–Ümraniye Metro Hattı, Dudullu–Bostancı Metro Hattı ve Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı ile entegre olacak.

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2027’DE günde 200 BİN YOLCU

Teklife ilişkin raporda, bu yıl içinde yapımına başlanması hedeflenen hattın 2027’de günde yaklaşık 200 bin, 2040’ta 277 bin, 2050’de ise 312 bin yolcu taşıması hedeflendiği, hat güzergahında trafikten tekerlekli araçların çekilmesi sağlanacağı ve yaya öncelikli cadde düzenlemeleri yapılacağı belirtildi. Raporda ayrıca, Üsküdar–Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı’nın yapılabilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gerekil onayların alınması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatarım programında yer alabilmesi için Meclis onayının alınması gerektiği ifade edildi. Teklif, İBB Meclisi’nde tüm partilerin kabul oyuyla, oy birliğiyle onaylandı.

Projeyle Kadıköy’den Maltepe’ye kadar trafiğin çok ağır gitmesinin sebebi olan minibüslerin kaldırılması ve bir şeridi işgal eden parkların bitirilmesi bekleniyor.

21 CADDE VE SOKAĞIN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

- İBB Meclisi’nde İstanbul’daki 21 cadde ve sokak ismi değiştirildi. Zeytinburnu’nda bir sokağa, Zeytinburnu Belediyesi’nin talebi üzerine, 2021’de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Mehmet Alpay’ın ismi verildi. Karar oy birliğiyle kabul edildi. Yine Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan İBB Yedikule Spor Tesisi’nin adı Metin Kurt Spor Tesisi olarak değiştirildi. Karar CHP’li Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti İBB Meclis üyeleri, Metin Kurt’un Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi olduğu gerekçesiyle karara ret oyu verdi. Geçen yıl İBB Spor Tesisi’nin yeniden düzenlenerek açılışı sırasında, Galatasaray’ın efsane ismi, eski milli futbolcu Metin Kurt’nun bir dönem Yedikule Spor Kulübü’nü çalıştırdığını öğrenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tesise Metin Kurt’un adının verilmesini istemişti.

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21.3 KM 33 DURAK

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay hattı 21.3 kilometre uzunluğunda 33 adet istasyondan oluşacak. Hat üzerinde bulunacak duraklar

şu şekilde:

- Üsküdar Meydan

- Üsküdar Kaymakamlık

- Valide-i Atik

- Zeynep Kamil

- Karacaahmet

- Numune Hastanesi

- Haydarpaşa Teknik Lisesi

- Rıhtım

- Altıyol

- Söğütlüçeşme

- Ziverbey

- Kuyubaşı

- M.Ü.-Hastane

- Çemenzar

- Göztepe

- Sahrayıcedit

- Tüccarbaşı

- Kazasker

- Ayşekadın

- Şenesenevler

- Bostancı

- Altıntepe

- Küçükyalı

- Adnan Kahveci

- İdealtepe

- Maltepe

- Kaymakamlık

- Maltepe Belediyesi

- Maltepe Meydan

- Maltepe

- Orhangazi

- Cevizli

- Tugay Yolu

- Vergi İdaresi