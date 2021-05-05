Anadolu ve Rumeli hisarlarında restorasyon başladı

Bu arada İBB, ‘Unkapanı Kavşağı Köprü Yenileme ve Tramvay Alt Geçidi İnşaatı’ çalışması başlattı. İnşaat kapsamında, mevcut 5 açıklıklı köprü yıkılıp, 32,50 metre genişliğinde 44 metre uzunluğunda 2 açıklıklı yeni bir köprü yapılacak. Eminönü–Alibeyköy Tramvay hattının Unkapanı bölgesinde de 350 metre uzunluğunda altgeçit inşa edilecek. Tramvay hattı, Eminönü’ne kadar ulaştırılacak.

29 AĞAÇ TAŞINACAK

İlk etapta, 5-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında trafik sirkülasyon planını oluşturabilmek için kavşak içindeki dönel kollar ile Ragıp Gümüşpala Caddesi trafiğe kapatılacak. Kavşak içinde bulunan 29 ağaç da zarar görmeden taşınacak. 17 Mayıs’tan sonra trafik akışı 3 ay süre ile yeni oluşturulacak olan kavşaktan sağlanacak. 31 Temmuz 2021 tarihine kadar inşaat tamamlanacak. Tramvay hattı alt geçit çalışmalarına ise 18 Mayıs 2021 tarihinde başlanacak ve çalışma 31 Temmuz 2022 tarihinde bitirilecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara