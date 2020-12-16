MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnadolu Üniversitesi’nden 'ek sınav hakkı' açıklaması yapıldı
GeriGündem Anadolu Üniversitesi’nden 'ek sınav hakkı' açıklaması yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 17:09 | Son Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi’nden 'ek sınav hakkı' açıklaması yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu Üniversitesi’nden 'ek sınav hakkı' açıklaması yapıldı
Abone Olgoogle-news

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nce Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin internet üzerinden yapılan çevrim içi ara sınavlarında internet sorunu yaşayanlara ek sınav hakkı verildiği açıklandı. 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde koronavirüs salgını nedeniyle sınavlar çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 13 Aralık’taki internet yoğunluğu nedeniyle bazı öğrencilerin mağduriyet yaşadıklarını sosyal medyadan iletmesinin ardından Anadolu Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.

Mağduriyeti sistem üzerinden tespit edilen öğrencilere ayrıca sınava giriş hakkı verildiği belirtilen açıklamada, “2020-2021 Güz Dönemi Çevrimiçi Ara sınavımızın ilk oturumu 12-14 Aralık tarihlerinde başarı ile yürütülmüştür.

Bu tarihler arasında öğrencilerimiz diledikleri gün ve saatte, sorumlu oldukları derslerin sınavlarına girebilmiştir. 13 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde, internet sunucuları üzerinde ülkemiz genelinde geçici bir yoğunluk yaşanmıştır.

Yoğunluktan kaynaklı olarak erişim sorunu yaşanan derslerin sınavlarında öğrencilere 3 sınava giriş hakkına ilave sınava giriş hakkı tanınmıştır. Üniversitemiz ilgili birimleri ile sınav öncesi, süresince ve sonrasında hiçbir mağduriyet yaşanmaması için tüm çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine önleme sunulur” denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle