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Haber Giriş: 24.06.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi yeni rektörü Fuat Erdal kimdir nereli kaç yaşında?

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Anadolu Üniversitesi yeni rektörü Fuat Erdal kimdir nereli kaç yaşında?
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Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi yeni rektörü olmasının ardından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Daha önce İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde rektör yardımcısı olarak görev alan Prof. Dr. Fuat Erdal, Cumhurbaşkanlığı atamaları sonrasında Anadolu Üniversitesi bünyesinde rektör olarak akademik görevine devam edecek. Peki, Anadolu Üniversitesi yeni rektörü Fuat Erdal kimdir nereli ? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

Fuat Erdal, Cumhurbaşkanlığı atamasının ardından araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü olarak görev alacak olan Prof. Dr. Fuat Erdal, biyografisi ile internet üzerinden araştırılıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi yeni rektörü Fuat Erdal kimdir nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

FUAT ERDAL KİMDİR?

İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bildiriler sunmuştur. Halen İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.

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