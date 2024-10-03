Anadolu Üniversitesi öğrencisinin kahreden ölümü

Haberin Devamı

Dersten çıktığı sırada fenalaşan Elif Nur Aydın (25), binanın önünde aniden yere düştü.

Öğrencinin arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı, cenazesinin ise ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Antalya'ya götürüleceği öğrenildi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hukuk Fakültemiz öğrencisi Elif Nur Aydın'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.