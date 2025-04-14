‘Anadolu’ tanıtımı

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Emine Erdoğan lider eşleriyle Olgunlaşma Enstitüleri’nde hazırlanan ve Anadolu’nun kültürel motiflerini içeren ürünlerin sergilendiği “Anadolu” sergisini de ziyaret etti. Konuklar giyim, işleme, nakış, dokuma, el sanatları, ahşap, seramik, metal ve kuyumculuk alanlarında üretilen ürünleri hayranlıkla inceledi. Emine Erdoğan da konuklara ürünler ve işlemeler hakkında bilgi verdi.

Emine Erdoğan, konuklarla birçok etkinlikte bir araya geldi.

GÜÇLÜ BİR SES

Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti: “Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu, ayrışan dünyamızda diplomasinin ve anlayışın önemini vurgulayan güçlü bir mesaj. Yalnızca sözde değil, özde bir birlikteliğin inşa edilmesinin ne denli hayati olduğunu hatırlatan güçlü bir ses. Farklılıkların zenginliğe, diyaloğun çözüme dönüştüğü Forumun; barışa, karşılıklı anlayışa ve küresel iş birliğine kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum”