×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Anadolu’ tanıtımı

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Antalya#Antalya Diplomasi Forumu
‘Anadolu’ tanıtımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, foruma katılmak üzere Antalya’ya gelen yabancı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine ev sahipliği yaparken birlikte çeşitli etkinliklere katıldı.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan lider eşleriyle Olgunlaşma Enstitüleri’nde hazırlanan ve Anadolu’nun kültürel motiflerini içeren ürünlerin sergilendiği “Anadolu” sergisini de ziyaret etti. Konuklar giyim, işleme, nakış, dokuma, el sanatları, ahşap, seramik, metal ve kuyumculuk alanlarında üretilen ürünleri hayranlıkla inceledi. Emine Erdoğan da konuklara ürünler ve işlemeler hakkında bilgi verdi.

‘Anadolu’ tanıtımı
Emine Erdoğan, konuklarla birçok etkinlikte bir araya geldi.

GÜÇLÜ BİR SES

Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti: “Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu, ayrışan dünyamızda diplomasinin ve anlayışın önemini vurgulayan güçlü bir mesaj. Yalnızca sözde değil, özde bir birlikteliğin inşa edilmesinin ne denli hayati olduğunu hatırlatan güçlü bir ses. Farklılıkların zenginliğe, diyaloğun çözüme dönüştüğü Forumun; barışa, karşılıklı anlayışa ve küresel iş birliğine kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Antalya#Antalya Diplomasi Forumu

BAKMADAN GEÇME!