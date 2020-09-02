MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnadolu semenderi Batman'da görüldü
GeriGündem Anadolu semenderi Batman'da görüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),(DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 10:53 | Son Güncelleme:

Anadolu semenderi Batman'da görüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anadolu semenderi Batman'da görüldü
Abone Olgoogle-news

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan benekli Anadolu semenderi görüntülendi.

Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, Gercüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünde görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan benekli Anadolu semenderini görüntüleyen Eyüp Öner, ''Yaprak altında sarı ve siyah renkli olan bir hayvan gördüm. Semender olduğunu fark ettikten sonra tutup, elimin üstünde fotoğraflarını çektim. Bir süre sonra doğaya bıraktım. İlk kez gördüm" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle