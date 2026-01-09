Anadolu parsına zarar verme cezası 45 milyon TL

Haberin Devamı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından 2025- 2026 av dönemi için yayımlanan ‘Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları’ başlıklı listede ‘memeliler’, ‘sürüngenler’ ve ‘kuşlar’ olmak üzere 3 kategori yer alıyor. Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan hayvanlara zarar verenler için tazminat bedelleri belirlendi.

İLK KEZ 2019’DA GÖRÜNTÜLENDİ

Listede en yüksek tazminat bedeli Anadolu parsının oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan, Anadolu’da neslinin tamamen yok olduğu düşünülen, 2019 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz’de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı için tazminat bedeli 45 milyon TL olarak belirlendi. Koruma altında ve avlanması yasak olan Anadolu parsı ile listedeki diğer tüm koruma altındaki hayvan türleri için idari para cezaları ve failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

Haberin Devamı

KORUMA ALTINDAKİ MEMELİ TÜRLER

Listedeki tazminat bedelleri: “Doğu yabankoyunu ve Anadolu yaban koyunu 8.7 milyon TL. Çizgili sırtlan 3.6 milyon TL. Yabankeçisi ve çengel boynuzlu dağkeçisi 940 bin TL. Karakulak ve vaşak 870 bin TL. Alageyik 720 bin TL. Kızılgeyik 580 bin TL. Yabankedisi ve saz kedisi 290 bin TL. Kumceylanı (Urfa ceylanı) ve Hatay dağceylanı 220 bin TL. Boz ayı 130 bin TL. Akdeniz foku 120 bin TL. Susamuru 100 bin TL. Kurt 60 bin TL. Karaca 45 bin TL. Alacasansar, oklu kirpi 36 bin TL. Sincaplar familyasındaki bütün türler 15 bin TL. Ada tavşanı 5 bin TL. Yabantavşanı, gelincik, kokarca, kaya sansarı, porsuk, kuyruksüren, rakun köpeği ve su maymunu, çakal, tilki ve yabandomuzu 4 bin 500 TL. Diğer memeliler 3’er bin TL.”