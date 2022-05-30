Anadolu Parsı evine hoş geldin

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Anadolu Parsı ile ilgili paylaşılan yeni görüntüler ilgiyle izleniyor. Görüntüler, nesli tükendiği düşünen bu gizemli ve karizmatik canlının Türkiye’nin dört bölgesinde varlığını sürdürdüğünü gösterdi. 40 yıldan fazla Türkiye’deki varlığı tartışma konusu olan Anadolu Parsı’nı konunun uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karataş’a sorduk. Karataş, “1856 yılında Anadolu Parsı ilk defa Manisa-İzmir arasındaki Nif Dağı’nda bulunuyor.

Gözden Kaçmasın Nesli tükendiği düşünülüyordu! Uzun yıllar sonra ilk kez Anadolu Parsı görüntülendi Haberi Görüntüle

Kafkas Parsı 1914, İran Parsı da 1927’de bulunuyor. Bu durumda İran ve Kafkasya’daki parslara, hatta İzmir’den Pakistan’a kadar olan bölgedeki bütün parslara da Anadolu Parsı demek lazım” diyor. Twitter’dan paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “İşte dört bölgede varlığı kanıtlanan Anadolu Leoparı. Onları korumak zorundayız, bu yüzden yaşam alanlarını gizli tutacağız. Emeği geçenleri gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş

VURANA CEZA VERİLSİN

Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Toroslar’ın dağlık bölgelerinin parsların doğal yaşam alanı olduğunu belirten Prof. Karataş şunları söylüyor: “Anadolu Parsı’nın kendine ait bir yaşam alanı var. Parslar tek başına yaşar. Yavrusu büyüdüğünde onu bile alanından kovar. Erkeklerin alanı dişilerinkiyle kısmen kesişiyor. Dişilerin alanı daha küçük. Bir gecede 50-100 kilometre yürüyüp başka bir yere gidebilir. Erkekler çiftleşmek için ya da avlanmak için çok daha fazla dolaşıyor. Türkiye’deki parsların korunması için kaçak avcılık tamamen önlenmeli. Çok büyük caydırıcı cezalar verilmeli.”

DİŞİ 50, ERKEK İSE YAKLAŞIK 70 KİLO

Yabandomuzu, yabankeçisi, yabankoyunu, tavşan ve kuşlarla beslenen Anadolu Parsı’nın vücut büyüklükleri cinsiyetlerine göre değişiyor. Anadolu parslarında dişi ağırlığı 50 kilograma ulaşırken, bu ağırlık erkeklerde 70 kiloyu buluyor. Anadolu Parsı geçmişte değerli kürkleri için avcıların hedefi olmuş.