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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde yol çalışması

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#Anadolu Otoyolu Çalışması#İstanbul Trafik Kapatma#Ulaşım Yönlendirme
Anadolu Otoyolunun İstanbul istikametinde yol çalışması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 21:06

ANADOLU Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında yapılan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

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Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması başlatıldığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında otoyolun İstanbul istikametinin trafiğe kapatıldığı, ulaşımın Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Trafik akışının 2 şerit Ankara, 2 şerit İstanbul istikametine olacak şekilde düzenlendiği kaydedildi.

Bölgede devam eden üstyapı onarım çalışmalarının 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00'de tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul istikametinin yeniden trafiğe açılacağı belirtildi. Sürücülerin bölgede trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi. (DHA)

 

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#Anadolu Otoyolu Çalışması#İstanbul Trafik Kapatma#Ulaşım Yönlendirme

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