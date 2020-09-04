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AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 21:36 | Son Güncelleme:

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! Ankara yönü trafiğe kapandı

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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! Ankara yönü trafiğe kapandı
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Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.

Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

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