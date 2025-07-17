Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza, ulaşımı aksattı

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Otoyolun Ankara istikametinde, Diliskelesi tünelinde 5 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hamile olduğu öğrenilen F.S.L'yi tedbir amaçlı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Öte yandan, tedbir amaçlı hastaneye götürülen hamile kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.