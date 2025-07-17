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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza, ulaşımı aksattı

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#Anadolu Otoyolu#Trafik Kazası#Ulaşım Aksaması
Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza, ulaşımı aksattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 20:42

Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

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Otoyolun Ankara istikametinde, Diliskelesi tünelinde 5 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hamile olduğu öğrenilen F.S.L'yi tedbir amaçlı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Öte yandan, tedbir amaçlı hastaneye götürülen hamile kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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#Anadolu Otoyolu#Trafik Kazası#Ulaşım Aksaması

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