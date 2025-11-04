×
Gündem Haberleri

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 10:24

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. İstanbul yönündeki ulaşım kontrollü sağlanıyor

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde, toz şeker yüklü TIR, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası savrulan TIR, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. TIR, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.

İlk bilgilere göre yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sebebiyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor. Yolun İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

 

