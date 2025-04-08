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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ankara istikameti ulaşıma kapandı

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#Anadolu Otoyolu#Gebze#Zincirleme Kaza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 11:09

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

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Otoyolun Ankara istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 77 AK 896 plakalı ceviz yüklü kamyonetin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı Ankara yönünde ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışması sürüyor.

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#Anadolu Otoyolu#Gebze#Zincirleme Kaza

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